Si è rivista la confusione tattica di Thiago Motta Tudor si becca da Tuttosport l’offesa più pesante

Si è rivista la confusione tattica di Thiago Motta, Tudor sembrava arreso ai limiti tecnici della Juventus (Vaciago) “Robe da Motta” titola Tuttosport. Che è un po’ l’offesa suprema per l’allenatore croato che ha pareggiato contro l’Atalanta dopo l’1-1 col Verona. Tudor deve tornare a fare le cose semplici, altrimenti diventa Motta (Vaciago). Si legge così su Tuttosport: “Chiariamo – per carità! – che se la Juventus ha pareggiato la partita, che poteva e doveva vincere, non è solo colpa del povero Adzic, ragazzo di tanto talento e poca esperienza, quindi meritevole di tempo e fiducia. Ma ieri, appunto, era meglio fare le cose facili, soprattutto dopo Verona e con l’esigenza di non sbagliare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

