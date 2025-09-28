Si comincia col botto | tributo a Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers

L’energia del rock, le sonorità soul e funky, la musica italiana e le produzioni indipendenti. E poi il blues, i grandi classici e le sigle dei cartoon. Un mese fitto di concerti da qui a fine ottobre al The Bank di Monza: il palco di viale Lombardia ospiterà una ventina di eventi. Si comincerà oggi alle 21 con un doppio, omaggio a due delle maggiori band internazionali degli anni ‘90 e Duemila, tra alternative-rock e crossover: a esibirsi saranno i ConFooSion con un “Tributo ai Foo Fighters“ e i Magik Johnson (foto) con un “Tributo ai Red Hot Chili Peppers“. Giovedì doppio concerto con Domiziana e i The Snookers, mentre venerdì ci si potrà far trascinare dalla tripla miscela di rhythm and blues, soul, funk e rock, di TroubleMaker, The Old Boomer e Soul Doubt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

