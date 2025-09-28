Si chiude il congresso del Pd campano in campo solo Piero De Luca | Si apre una fase importante

Salernotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tutta la Campania si conclude oggi la tre giorni di votazioni nei circoli del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario e la nuova assemblea regionale. Le operazioni, iniziate giovedì 25 settembre, vedono di fatto la ratifica della candidatura unica di Piero De Luca, deputato e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiude - congresso

chiude congresso pd campanoCongresso regionale Pd, Piero De Luca: “Nuova fase per ricomporre le divisioni, anche in Irpinia” - “Partecipazione, confronto, apertura al dibattito”, dice Piero De Luca, unico candidato al congresso unitario del Pd regionale, aprendo l’assemblea di circolo nella sede Pd di via ... Segnala corriereirpinia.it

Campania ipotesi voto entro metà novembre in bilico il congresso Pd - E se nel primo caso si deve per forza procedere entro la penultima settimana di settembre, nel secondo i ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Chiude Congresso Pd Campano