Si chiude con Iannacone | Storie dalla tv al teatro

Chiudere un festival con un racconto. Non un racconto qualsiasi, ma quello di Domenico Iannacone, giornalista, che da anni porta in televisione le voci dimenticate che diventano specchio di un Paese intero. Con 'Che ci faccio qui, in scena' (il nome deriva dal programma di Rai3), stasera alle ore 21 nell'auditorium della chiesa di San Giacomo, sarà lui a salutare Forlì e l'edizione 2025 del Festival del Buon Vivere (ingresso gratuito). Iannacone, da dove nasce l'idea di proporre una trasposizione teatrale del suo programma tv? "È stato inizialmente un atto di resistenza: volevo che il progetto potesse vivere anche al di fuori della televisione, perché ne riconoscevo la valenza sociale e umana.

