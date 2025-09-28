Si cerca Nuvola la gatta scomparsa dal centro di Como prima del nubifragio | Aiutateci a riportarla a casa

È bastato un attimo, forse uno scatto improvviso giù per le scale, e Nuvola non è più tornata a casa. La gatta, una femmina tigrata di tre anni e mezzo, si è smarrita domenica 21 settembre in zona via Diaz, pieno centro di Como. Nella notte tra domenica e lunedì sulla città si è abbattuto un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

