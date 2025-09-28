si alza il sipario sulla stagione dei teatri

Alessandro Haber, Ottavia Piccolo, Franco Branciaroli, Peppino Mazzotta, Giacomo Poretti, Marco Paolini e tanti altri. Ecco i protagonisti della nuova ‘Stagione dei teatri’ che Ravenna Teatro – in collaborazione con l’amministrazione comunale – propone, tra l’Alighieri e il Rasi a Ravenna, 18 spettacoli e 2 eventi speciali, con la consueta possibilità per chi si abbona di affiancare ai sei titoli fissi, due a scelta, per un totale di 8 appuntamenti. "La profondità oggi più che mai è rivoluzionaria", con le parole del politico-intellettuale pacifista Alexander Langer è iniziata, ieri mattina, la presentazione pubblica del cartellone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

