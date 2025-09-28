Shaila Gatta prende le distanza dal Grande Fratello | Non lo rifarei chi era con me giocava per vincere una gara

È durissimo il giudizio di Shaila Gatta a proposito della partecipazione al Grande Fratello, reality che ammette non tornerebbe mai più a fare e dal quale ha preso le distanza una volta uscita dalla Casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

