Shaila Gatta, il talento che danza oltre i confini della TV. Pronta a pubblicare il suo primo libro? Parla l’ex gieffina. Shaila Gatta è una di quelle artiste che hanno saputo trasformare la danza in un linguaggio universale, capace di raccontare chi è e dove vuole arrivare. Shaila ha portato nel mondo dello spettacolo italiano un’energia contagiosa e un carisma che le hanno permesso di farsi notare ben oltre i confini della sua disciplina. Leggi anche Barbara d’Urso, ecco come è andato il suo grande debutto in pista La sua carriera inizia presto: studia danza con determinazione, fin da giovanissima, e partecipa a talent come Amici di Maria De Filippi, dove il grande pubblico la conosce e la apprezza per la sua grinta e la sua versatilità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Shaila Gatta, parla per la prima volta del suo libro in uscita