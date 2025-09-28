Shaila Gatta parla per la prima volta del suo libro in uscita

361magazine.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Shaila Gatta, il talento che danza oltre i confini della TV. Pronta a pubblicare il suo primo libro? Parla l’ex gieffina. Shaila Gatta è una di quelle artiste che hanno saputo trasformare la danza in un linguaggio universale, capace di raccontare chi è e dove vuole arrivare. Shaila ha portato nel mondo dello spettacolo italiano un’energia contagiosa e un carisma che le hanno permesso di farsi notare ben oltre i confini della sua disciplina. Leggi anche  Barbara d’Urso, ecco come è andato il suo grande debutto in pista La sua carriera inizia presto: studia danza con determinazione, fin da giovanissima, e partecipa a talent come Amici di Maria De Filippi, dove il grande pubblico la conosce e la apprezza per la sua grinta e la sua versatilità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

shaila gatta parla per la prima volta del suo libro in uscita

© 361magazine.com - Shaila Gatta, parla per la prima volta del suo libro in uscita

In questa notizia si parla di: shaila - gatta

Shaila Gatta svela la verità sul suo legame con un calciatore famoso

Anche a Shaila Gatta piace Flavio Ubirti, il single più corteggiato di Temptation Island

Flavio Ubirti ha catturato l’attenzione di Shaila Gatta: chi è il tentatore di Temptation Island

shaila gatta parla primaShaila Gatta parla di Lorenzo a The Fifty: cosa ha detto/ Poi spunta il retroscena su Spolverato - Shaila Gatta, concorrente del reality Amazon insieme a Helena Prestes, avrebbe parlato di Lorenzo Spolverato ma spunta il retroscena sul modello milanese. ilsussidiario.net scrive

shaila gatta parla primaGrande Fratello, Helena e Shaila insieme in un reality, Pugnaloni: 'Vanno d'accordo' - Secondo Lorenzo Pugnaloni, Helena e Shaila non si starebbero scontrando nel corso delle riprese di un nuovo reality targato Amazon Prime ... Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Shaila Gatta Parla Prima