Sfratti in aumento servono affitti calmierati
Si conferma il trend degli sfratti nella nostra regione. Il Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) comunica che anche nel 2024, sono 2.801 le famiglie che hanno dovuto liberare l’alloggio dove risiedevano e 8.642 sono quelle che, sempre nello stesso anno, hanno ricevuto l’atto che preannuncia che dovranno liberare l’alloggio alla scadenza del contratto. Nella classifica Modena è secondo con 458 sfratti e 1395 procedure. "Questo avviene mentre assistiamo alla riduzione del numero di abitazioni per affitti di lunga durata – sottolinea il Sunia – La stragrande maggioranza di questi nuclei famigliari ha un reddito che non consente l’acquisto di un alloggio e neppure ha una disponibilità economica per sostenere il costo di un canone di mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
