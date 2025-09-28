Sfratti a Rimini oltre 200 eseguiti e quasi mille le procedure aperte Urgono affitti a canoni calmierati
Si conferma il trend degli sfratti nella nostra regione anche nel 2024, sono 2.801 le famiglie che hanno dovuto liberare l’alloggio dove risiedevano e 8.642 sono quelle che, sempre nello stesso anno, hanno ricevuto l’atto che preannuncia che dovranno liberare l’alloggio alla scadenza del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
"A Rimini sono stati 236 in leggero calo, ma con aumento delle procedure: 979” - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza casa. Nel 2024 a Rimini aperte quasi mille procedure di sfratto https://newsrimini.it/ultima-ora/emergenza-casa-nel-2024-a-rimini-aperte-quasi-mille-procedure-di-sfratto… via @newsrimini - X Vai su X
I nodi della casa popolare. Oltre cento sfratti in corso. Cala la morosità: è al 10% - L’indice di morosità nel 2024 si è attestato sul 9,88%, segnando comunque un miglioramento rispetto al’11,23% dell ... Secondo ilrestodelcarlino.it