Serie A, Milan-Napoli: ecco le dichiarazioni di Matteo Politano ai microfoni di Dazn nel pre partita di San Siro. Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio del match tra Milan e Napoli, valevole per la quinta giornata di Serie A. I partenopei di Antonio Conte potranno avere l’opportunità di allungare di 4 punti sulla Juventus di Tudor a seguito del secondo pareggio consecutivo dei bianconeri. Partita attesissima a San Siro con le due squadre pronte a contendersi tre punti già pesantissimi. Nel pre partita, Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Politano netto: “Niente sfida scudetto”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Sfida Scudetto?”: Politano prende posizione in diretta, la risposta

