Sfida regionale in Marche e Valle d’Aosta | seggi aperti fino alle 23

Sbircialanotizia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra coste adriatiche e vette alpine, Marche e Valle d’Aosta vivono oggi la loro giornata elettorale: urne aperte dalle 7 alle 23, con fasce orarie differenziate per il prosieguo dello spoglio. Due modelli di voto, un’unica sfida: rinnovare i rispettivi Consigli regionali e, in un caso, scegliere subito il governatore. Confini nelle Marche: urne e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

sfida regionale in marche e valle d8217aosta seggi aperti fino alle 23

© Sbircialanotizia.it - Sfida regionale in Marche e Valle d’Aosta: seggi aperti fino alle 23

In questa notizia si parla di: sfida - regionale

Campionato Regionale 3D per il tiro con l'arco: sfida fra arcieri nel bosco di Cerano

Pierluigi Ferraro in corsa per la sfida regionale

Francesco Casini si candida al consiglio regionale. “Dopo dieci anni da sindaco, sono pronto per una nuova sfida”

sfida regionale marche valleElezioni Marche, seggi aperti: primi dati sulla affluenza alle 12. Il governatore uscente Acquaroli sfida Ricci. Si vota anche in Valle d'Aosta - Urne aperte oggi, fino alle 23, nelle Marche e in Valle d'Aosta. Come scrive ilmattino.it

Marche al voto: la sfida Acquaroli-Ricci per la presidenza della Regione. Incognita affluenza - Le urne saranno aperte da domenica 28 settembre, dalle ore 7 alle 23, a lunedì 29 settembre dalle ore 7 alle 15, per elezioni a turno unico, senza ballottaggio ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sfida Regionale Marche Valle