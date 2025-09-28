Settimana finanziaria di attesa | focus su un titolo del settore energetico

It.insideover.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana finanziaria che si è appena chiusa è stata caratterizzata da un clima di attesa. Negli USA l’S&P 500 ha faticato a trovare una direzione precisa, con gli investitori che aspettano i prossimi pronunciamenti della Federal Reserve. Fabio Tanevini in un articolo di sabato 27 settembre 2025 su LombardReport.com sottolinea come in questo contesto l’attenzione si sia spostata su titoli “in grado di offrire storie convincenti a prescindere dal ciclo dei tassi”. In particolare, Tanevini cita anche Pampa Energia, azienda del settore energetico con sede in Argentina. LEGGI IN PROVA LOMBARDREPORT. 🔗 Leggi su It.insideover.com

settimana finanziaria di attesa focus su un titolo del settore energetico

© It.insideover.com - Settimana finanziaria di attesa: focus su un titolo del settore energetico

In questa notizia si parla di: settimana - finanziaria

settimana finanziaria attesa focusSettimana finanziaria di attesa: focus su un titolo del settore energetico - L'articolo Settimana finanziaria di attesa: focus su un titolo del settore energetico proviene da InsideOver. Riporta msn.com

settimana finanziaria attesa focusLa settimana dei mercati, focus sui dati macro e sulle parole di Powell - La prossima settimana l'attenzione degli investitori si concentrerà sugli indici pmi, attesi in lieve aumento nell'Eurozona, mentre negli Usa, oltre ai pmi dei servizi e manifatturiero, gli occhi ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Finanziaria Attesa Focus