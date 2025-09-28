Settimana finanziaria di attesa | focus su un titolo del settore energetico

La settimana finanziaria che si è appena chiusa è stata caratterizzata da un clima di attesa. Negli USA l’S&P 500 ha faticato a trovare una direzione precisa, con gli investitori che aspettano i prossimi pronunciamenti della Federal Reserve. Fabio Tanevini in un articolo di sabato 27 settembre 2025 su LombardReport.com sottolinea come in questo contesto l’attenzione si sia spostata su titoli “in grado di offrire storie convincenti a prescindere dal ciclo dei tassi”. In particolare, Tanevini cita anche Pampa Energia, azienda del settore energetico con sede in Argentina. LEGGI IN PROVA LOMBARDREPORT. 🔗 Leggi su It.insideover.com

