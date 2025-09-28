Sesto Calende rissa con accoltellamento sul lungofiume | scattano cinque Daspo Willy

Sesto Calende, 28 settembre 2025 – Sono stati individuati dagli agenti della polizia locale gli autori della rissa culminata con un accoltellamento con un coccio di vetro. I fatti risalgono alla serata di venerdì 19 settembre quando, in viale Italia, sul lungofiume di Sesto Calende, in pieno centro città, è stato ferito un venticinquenne di origini straniere. Il sindaco Elisabetta Giordani, subito dopo il fatto che aveva riportato l’attenzione sul tema della sicurezza, aveva ribadito “la ferma volontà dell’Amministrazione nell’applicare le norme che prevedono l’allontanamento dei soggetti coinvolti, così da ristabilire pienamente l’ordine e la sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

