Servono politiche diverse al fianco dell’agricoltura
Il convegno "Agricoltura, quale futuro?", svoltosi all’Oasi di Vigarano Pieve, ha offerto una giornata ricca di spunti e preoccupazioni sul futuro dell’agricoltura italiana. Tanti i temi toccati, un messaggio chiaro e condiviso dal mondo politico e da quello agricolo: le attuali politiche europee e nazionali non sono più sostenibili. "Abbiamo deciso di fare questo convegno in un momento importante ma anche molto difficile per i nostri agricoltori, dove anche la Pac prevede tagli importanti – ha detto l’onorevole e sindaco Davide Bergamini – la politica deve riuscire a stargli a fianco: senza gli agricoltori si perde sovranità alimentare e dobbiamo garantire a chi è occupato nel settore di poter continuare a produrre cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: servono - politiche
Stop diesel Euro 5, la Confartigianato: «Rinvio tampone, servono politiche strutturali»
"Servono fondi per le politiche giovanili municipali": due assessori battono cassa a Gualtieri
Intelligenza artificiale, Fumarola (Cisl) lancia l’allarme: “Servono politiche attive e formazione continua per non perdere il treno europeo”
SIcomunicazione. . 38° CONGRESSO DI UNITAB EUROPA: IL PRESIDENTE MASIELLO: “SERVONO NUOVE POLITICHE PER IL SETTORE” Grande successo in termini di partecipazione e di contributi dal palco al 38° congresso di UNITAB EUROPA, l’associ - facebook.com Vai su Facebook
A causa dei bassi salari e della precarietà lavorativa, i giovani non possono emanciparsi. Non sono "bamboccioni", ma purtroppo sono costretti ad emigrare o a vivere con i loro genitori. Servono politiche per aumentare i salari e irrigidire il mercato del lavoro. - X Vai su X