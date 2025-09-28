Il convegno "Agricoltura, quale futuro?", svoltosi all’Oasi di Vigarano Pieve, ha offerto una giornata ricca di spunti e preoccupazioni sul futuro dell’agricoltura italiana. Tanti i temi toccati, un messaggio chiaro e condiviso dal mondo politico e da quello agricolo: le attuali politiche europee e nazionali non sono più sostenibili. "Abbiamo deciso di fare questo convegno in un momento importante ma anche molto difficile per i nostri agricoltori, dove anche la Pac prevede tagli importanti – ha detto l’onorevole e sindaco Davide Bergamini – la politica deve riuscire a stargli a fianco: senza gli agricoltori si perde sovranità alimentare e dobbiamo garantire a chi è occupato nel settore di poter continuare a produrre cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Servono politiche diverse al fianco dell’agricoltura"