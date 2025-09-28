Serve un piano serio per l' area Meridiane-ex Leuci-via Balicco

Leccotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stiamo assistendo a una sommatoria di interventi urbanistici nella zona più delicata della città – l'area tra via Balicco, le Meridiane, l'ex Leuci, la stazione, l'ingresso est della superstrada – senza alcuna visione d'insieme. Si parla ora di un nuovo hotel da 100 camere, ma nel frattempo si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

"Serve un piano serio per l'area Meridiane-ex Leuci-via Balicco" - Carlo Piazza, candidato della Lega: "Non si può continuare ad aggiungere pezzi a caso.

