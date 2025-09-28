Serve un piano serio per l' area Meridiane-ex Leuci-via Balicco
Stiamo assistendo a una sommatoria di interventi urbanistici nella zona più delicata della città – l'area tra via Balicco, le Meridiane, l'ex Leuci, la stazione, l'ingresso est della superstrada – senza alcuna visione d'insieme. Si parla ora di un nuovo hotel da 100 camere, ma nel frattempo si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: serve - piano
Peg Perego, sciopero contro i tagli: “Serve un piano industriale”
Ortopedia al collasso. “Serve piano straordinario. Più posti letto e personale”
Zibido, la Zaf chiude dopo 70 anni di lavoro. Presidio in Regione: “Serve un piano”
"Serve un piano di sviluppo e un reddito di dignità" - facebook.com Vai su Facebook
#Maltrattamenti, non serve un piano: basta la coscienza dell'abuso - https://laleggepertutti.it/745823_maltrattamenti-non-serve-un-piano-basta-la-coscienza-dellabuso… - - X Vai su X
"Serve un piano serio per l'area Meridiane-ex Leuci-via Balicco" - Carlo Piazza, candidato della Lega: "Non si può continuare ad aggiungere pezzi a caso. Come scrive leccotoday.it