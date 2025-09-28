Serie hbo con più di 5 stagioni da non perdere

Le produzioni televisive di HBO si distinguono spesso per la loro capacità di coniugare qualità artistica e narrazione innovativa, anche se molte serie tendono a durare solo un paio di stagioni. Alcune eccezioni come The Wire e Sex and the City sono considerate vere e proprie pietre miliari della televisione, grazie alla loro durata più estesa e all’impatto culturale che hanno avuto nel tempo. La strategia di HBO privilegia infatti lunghezze compatte che preservano l’integrità artistica delle serie, rispetto alle produzioni più longeve delle reti tradizionali. le serie più iconiche di hbo e le loro caratteristiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

