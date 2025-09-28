Serie D | Milan Futuro-Scanzorosciate 0-0 in diretta | tre cambi per i rossoneri | LIVE News

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), si disputerà Milan Futuro-Scanzorosciate, partita della 5^ giornata della Serie D 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Massimo Oddo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serie d milan futuro scanzorosciate 0 0 in diretta tre cambi per i rossoneri live news

© Pianetamilan.it - Serie D: Milan Futuro-Scanzorosciate 0-0 in diretta: tre cambi per i rossoneri | LIVE News

In questa notizia si parla di: serie - milan

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Bologna-Milan 2-1 | Punti salienti | VINCITORE NDOYE SEALS BOLOGNA CONSIGLIO | Serie A 2024/25

Vlahovic lascia la Juve, ma resta in Serie A: battute Inter e Milan

serie d milan futuroMilan Futuro-Scanzorosciate, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic e Seedorf in panchina - Scanzorosciate, in scena alle 15:00 e valida per la quinta giornata di Serie D. Secondo milannews.it

serie d milan futuroMilan Futuro-Scanzorosciate (0-0): partita bloccata - Belloli al limite dell'area, per poco lo Scanzo non passa in vantaggio in modo fortunoso. Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Serie D Milan Futuro