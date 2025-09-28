SANSEPOLCRO Elian Bertaina su un fronte, Domenico Vitiello sull’altro: parte "spuntata" l’odierna sfida del Buitoni fra le due neopromosse provenienti dall’Eccellenza umbra, Sansepolcro e Cannara, che si ritrovano entrambe prive del loro attaccante principale. Alla fine, anche Vitiello ha dovuto alzare bandiera bianca: troppo fresco, ancora, il guaio capitatogli a Poggibonsi, che non sarà nemmeno grave, ma che necessita di alcuni giorni di riposo. Una sorta di "par condicio" che è venuta a combinarsi per l’occasione fra due avversarie che dal settembre 2024 a oggi sono arrivate al quinto confronto totale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie D: l'ex tanto amato torna al timone del Cannara. Niente Vitiello. C'è Armillei al Buitoni. Sansepolcro, duro test