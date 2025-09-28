Serie D girone C | risultati e la classifica della 5°giornata il Campodarsego domina il derby con la Luparense

Un derby per rinascere, un derby per certificare una crisi sistemica. Il Campodarsego trionfa contro la Luparense e si rilancia in classifica dopo 2 k.o. di fila tra Legnago e Treviso. Serviva una scintilla, è arrivata una doppietta. Djoulou accende la domenica biancorossa e il Campodarsego di. 🔗 Leggi su Today.it