Gli strascichi lasciati dalla partita di mercoledì sono pesanti per il Camaiore, avendo ripercussioni forti sull'attacco. Dopo la sconfitta 2-1 nell'infra-settimanale col San Donato (dove i bluamaranto hanno pagato caro il brutto primo tempo) la stangata è arrivata intanto con la salata multa di mille euro che la società di Pardini deve pagare "per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolto espressioni offensive e irriguardose nei confronti della terna arbitrale" (questa la motivazione del giudice sportivo di Serie D). Poi ci sono state le due giornate di squalifica comminate a Kthella.

Serie D. Camaiore senza punte. A Grosseto sarà dura