Serie D Camaiore senza punte A Grosseto sarà dura
Gli strascichi lasciati dalla partita di mercoledì sono pesanti per il Camaiore, avendo ripercussioni forti sull’attacco. Dopo la sconfitta 2-1 nell’infra-settimanale col San Donato (dove i bluamaranto hanno pagato caro il brutto primo tempo) la stangata è arrivata intanto con la salata multa di mille euro che la società di Pardini deve pagare "per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolto espressioni offensive e irriguardose nei confronti della terna arbitrale" (questa la motivazione del giudice sportivo di Serie D). Poi ci sono state le due giornate di squalifica comminate a Kthella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - camaiore
Serie D. Il Camaiore ha iniziato. Cristiani ha tutti baby
Serie D. Domani sera amichevole Seravezza-Camaiore. E lunedì saranno svelati i nove gironi
Coppa Italia Serie D: turno preliminare. Camaiore subito fuori. Va avanti il Gavorrano
Serie D: Grosseto pronto alla sfida col Camaiore: ecco i convocati per la 5ª giornata - facebook.com Vai su Facebook
Serie D. Camaiore senza punte. A Grosseto sarà dura - Gli strascichi lasciati dalla partita di mercoledì sono pesanti per il Camaiore, avendo ripercussioni forti sull’attacco. Secondo msn.com
Serie D – Il Grosseto sfida la matricola Camaiore - Grosseto – Prosegue con grande intensità questa prima fase del campionato di serie D, girone E; come già detto in precedenza, credo che dopo questa giornata si potrà meglio capire i valori di massima ... Scrive grossetosport.com