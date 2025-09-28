Serie C Virtus Verona-Union Brescia 1-1 Pareggio beffardo al 97’ | gol e highlights

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brescia torna da Verona con un punto che lascia l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di avere in mano il gioco e le idee per restare protagonista in questo campionato di Serie C. Contro la Virtus finisce 1-1: Di Molfetta su rigore accende la speranza, ma al 97’ è Toffanin, sugli. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - virtus

Serie A2, svelato il calendario della Virtus Aversa: si comincia a Cantù

Basket: Serie A 2025-2026, ecco il calendario. Subito Virtus Bologna-Napoli e Olimpia Milano-Tortona

Virtus, varato il calendario della Serie A 2025-2026: tutti gli impegni della stagione bianconera

serie c virtus veronaDiretta Virtus Verona Brescia/ Streaming video tv: bella sfida (Serie C, oggi 28 settembre 2025) - Diretta Virtus Verona Brescia streaming video tv, oggi 28 settembre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. Lo riporta ilsussidiario.net

serie c virtus veronaSerie C, l’Union Brescia affronta la Virtus Verona: la diretta - Calcio d’inizio alle 15, i biancazzurri inseguono i tre punti per restare attaccati al treno in vetta. Riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Serie C Virtus Verona