Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C - Girone E Serie D - Girone E Eccellenza - Girone B Promozione -. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - dilettanti

Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14

Dilettanti, serie D: un pareggio con tante polemiche

Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite

serie c dilettanti risultatiSerie C, i risultati: vince ancora la Triestina. Benevento ok, pari Salernitana - Nelle gare del pomeriggio di Serie C arriva ancora una vittoria per la Triestina, 3- Si legge su tuttomercatoweb.com

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 7^ giornata (oggi domenica 28 settembre 2025) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi A e C e diretta gol live score oggi, domenica 28 settembre 2025, delle partite della 7^ giornata in programma. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Serie C Dilettanti Risultati