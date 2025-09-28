SERIE C Benevento-Trapani | la diretta testuale
Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento e Trapani si affrontano al “Ciro Vigorito” nella sesta giornata di campionato. I giallorossi di Auteri sono secondi in classifica (13) a -2 dalla capolista Salernitana mentre i siciliani hanno 4 punti ma devono fare i conti con una pesante penalizzazione (-8) confermata venerdì scorso anche dal Collegio di Garanzia del Coni. Quattro assenti nel Benevento: out Esposito, Simonetti, Viscardi e il lungodegente Nardi. Tabellino Benevento-Trapani (ore 15) Benevento (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: serie - benevento
Benevento, il capocannoniere della Primavera in prestito in serie D
Serie C, il pratese Gianmarco Vannucchi passa al Benevento
Serie C, ufficializzati i tre gironi: ecco le avversarie del Benevento
https://www.gazzettabenevento.it/Sito2009/dettagliocomunicato2.php?Id=173409 Calcio, Serie C: Big match per il Benevento che al "Ciro Vigorito" affronterà il Trapani unica formazione del torneo ancora imbattuta Convocati in 25, gli stessi di Picerno. Nessun - facebook.com Vai su Facebook
Picerno - Benevento #ospiti #ultras #CurvaSud #Benevento Serie C (24.09.25) Vai su X
Diretta Benevento Trapani/ Streaming video tv: per ritrovare la vittoria! (Serie C, oggi 28 settembre 2025) - Diretta Benevento Trapani streaming video tv: big match al Vigorito nel girone C di Serie C, i sanniti adesso puntano anche il primo posto. ilsussidiario.net scrive
Benevento-Trapani, esame da big: le ultime sulle formazioni - Anche se la classifica dice che non è uno scontro diretto, il Benevento oggi sfida una big del girone. Da ilmattino.it