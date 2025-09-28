Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento e Trapani si affrontano al “Ciro Vigorito” nella sesta giornata di campionato. I giallorossi di Auteri sono secondi in classifica (13) a -2 dalla capolista Salernitana mentre i siciliani hanno 4 punti ma devono fare i conti con una pesante penalizzazione (-8) confermata venerdì scorso anche dal Collegio di Garanzia del Coni. Quattro assenti nel Benevento: out Esposito, Simonetti, Viscardi e il lungodegente Nardi. Tabellino Benevento-Trapani (ore 15) Benevento (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Trapani: la diretta testuale