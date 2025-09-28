Serie B Spezia – J Stabia 1-3 | gli appunti di Gigione Maresca

Serie B. Le interessanti riflessioni, di inizio Stagione, del Giornalista Gigione Maresca dopo la prima importante vittoria della J. Stabia in Trasferta. Il primo grido dei tifosi gialloblù torna a risuonare, con gioia, al Picco, dopo tanti anni. La serie B è difficile. Ed il goal di Correia sblocca l’attacco dei Gialloblù. I ragazzi dello Stabia non sono i favoriti del torneo cadetto. Ma in queste prime partite di campionato hanno lottato a denti stretti, per fare punti. “Bisogna migliorarsi” è il credo di Mister Abate. La Juve Stabia dimostra che è una squadra costruita con criterio. E con Calciatori duttili, per fare e produrre gioco vincente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

