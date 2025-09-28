Serie B risultati quinta giornata | il Modena vince e sale al primo posto in solitaria
Modena, 28 settembre 2025 – Si chiude la quinta giornata di Serie B con il Modena che, complice il pareggio tra Cesena e Palermo, sale al primo posto in solitaria a quota 13 punti. I gialloblù ribaltano la sfida contro il Pescara grazie a Gliozzi e Sersanti e portano a casa tre punti importantissimi che gli consentono di prendersi la vetta. Tra Empoli e Carrarese, invece, non sorride nessuno: 2-2 al termine dei 90 minuti con gli uomini di Calabro che prima passano in vantaggio con Zanon, poi recuperano la sfida all'88' dopo essere stati raggiunti e poi superati dall'Empoli. Con questo risultato, la Carrarese sale a quota 6 punti in classifica, mentre l'Empoli raggiunge Entella, Reggiana e Catanzaro a quota 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
