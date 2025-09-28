Serie B Redel Reggio Calabria scivola ai supplementari | vince Brindisi

Supplementari fatali per la Redel Viola che cede il passo alla Dinamo Brindisi, nonostante un buon terzo periodo che lasciava presagire tutt’altro esito. Il roster pugliese passa guidato dalle doppie di Jovanovic, Stankovic e Sapiega, non bastano ai neroarancio i 25 di Laquintana e i 12 del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

