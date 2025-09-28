Serie B femminile l’ACF Arezzo cade a Cesena | non basta la doppietta di Razzolini

Dopo la pausa per la Coppa Italia, riparte il campionato di Serie B femminile e l’ACF Arezzo torna in campo con una trasferta impegnativa. Sul terreno del Cesena, le amaranto lottano ma escono sconfitte 4-2, al termine di una gara ricca di emozioni. Le padrone di casa partono forte e passano subito in vantaggio con Catena (8’), trovando poi il raddoppio con Bison (35’). A ridare speranza alle amaranto è capitan Razzolini, che di testa accorcia le distanze (40’). Poco prima dell’intervallo, però, Milan riporta avanti le bianconere (45’+1). Nella ripresa l’Arezzo prova a reagire, spingendo soprattutto con Martino e Tamburini. 🔗 Leggi su Lortica.it

