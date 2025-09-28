Serie A | Roma a segnoderby toscano pari

17.00 Quarto (faticoso) squillo in 5 gare per la Roma di Gasp,che all'Olimpico supera 2-0 il Verona.Finisce al 7' l'astinenza di Dovbyk: stacco vincente su cross Celik. Hellas vicinissimo al pari con Orban (due miracoli di Svilar e traversa clamorosa) e Giovane,sprecone. Soffrono i giallorossi,poi al 79' spunto di Konè e palla a Soulè,che non perdona. Orban segna al 95', ma c'è tocco di mano. Torna con uno 0-0 all'Arena Garibaldi il derby toscano tra il neopromosso Pisa e la Fiorentina. Traversa (Nzola) e palo (Cuadrado) per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it