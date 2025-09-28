Serie A vertice urgente con la società | calciatore fuori dalla lista

In Serie A, è in programma nelle prossime ore un vertice urgente con la società: un calciatore può finire subito fuori dalla lista Siamo nel vivo del weekend di Serie A e c’è chi deve reagire dopo un periodo di forma non proprio positivo. Si tratta della Lazio, che deve rifarsi dopo un inizio di stagione tra alti e bassi e la sconfitta nel derby contro la Roma. Si tratta di un risultato che fa parecchio male ai tifosi e che potrebbe protrarsi per diverse settimane ancora. Allo stesso tempo, il momento è davvero negativo anche sotto il punto di vista emotivo per i biancocelesti, che devono fare i conti con un’ estate con il mercato bloccato e in cui non è potuto arrivare nessuno nuovo acquisto – e di conseguenza non c’è stata nessuna cessione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

