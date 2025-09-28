Serie A vertice urgente con la società | calciatore fuori dalla lista
In Serie A, è in programma nelle prossime ore un vertice urgente con la società: un calciatore può finire subito fuori dalla lista Siamo nel vivo del weekend di Serie A e c’è chi deve reagire dopo un periodo di forma non proprio positivo. Si tratta della Lazio, che deve rifarsi dopo un inizio di stagione tra alti e bassi e la sconfitta nel derby contro la Roma. Si tratta di un risultato che fa parecchio male ai tifosi e che potrebbe protrarsi per diverse settimane ancora. Allo stesso tempo, il momento è davvero negativo anche sotto il punto di vista emotivo per i biancocelesti, che devono fare i conti con un’ estate con il mercato bloccato e in cui non è potuto arrivare nessuno nuovo acquisto – e di conseguenza non c’è stata nessuna cessione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: serie - vertice
Serie C. Agliana è al completo e punta al vertice
Trump minaccia Putin prima del vertice in Alaska: "Conseguenze molto serie se non ferma la guerra"
ASCOLTI SERIE A 4° GIORNATA: INTER-SASSUOLO AL VERTICE, SEGUE LA JUVE E IL DERBY
Nel tg delle 14 #TgrSicilia #IoSeguoTgR Scontro al vertice Calcio serie b: Tra poco in campo a Cesena il Palermo di Inzaghi nel primo scontro al vertice del campionato. Dopo due vittorie l'obiettivo è dare continuità. "Gara tosta - dice il tecnico- ma siamo consa - facebook.com Vai su Facebook
Serie D, domani sera la sfida al vertice tra Heraclea e Fasano - X Vai su X
Serie C. Agliana è al completo e punta al vertice - La Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti, scopre le carte: ecco i quadri dirigenziali e tecnici della prossima stagione, 2025/26. Secondo lanazione.it