Serie A tris del Sassuolo all’Udinese | seconda vittoria consecutiva in casa per Grosso

La domenica della quinta giornata di Serie A si apre con la vittoria per 3-1 del Sassuolo sull’Udinese nel lunch match delle 12:30. Partita messa subito in discesa dai neroverdi, che al 12? si trovano già avanti di due reti grazie alle marcature di Lauriente e Ismael Koné, mentre i friulani si vedono annullare due rigori dal VAR. La squadra di Runjaic accorcia le distanza al 55? con Davis, ma la formazione di Grosso chiude la sfida all’81’ con il gol di Iannoni e conquista la seconda vittoria consecutiva in casa. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, tris del Sassuolo all’Udinese: seconda vittoria consecutiva in casa per Grosso

In questa notizia si parla di: serie - tris

Serie A2: Piccolo, D’Angelo e Puglisi tris di conferme per il Messina Futsal

Amichevoli Serie A: Napoli e Roma di misura, tris Udinese e poker Torino

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Lautaro cala il tris in Inter Torino

COPPA MARCHE SERIE D FEMM. TRIS BEAUTY VS AMARENE PALLAVOLO FIDARDENSE 3-2 Partita ricca di emozioni anche ieri sera a Polverigi. Un primo set che cammina in equilibrio e alla fine riusciamo a fare nostro. Secondo set completamente a fav - facebook.com Vai su Facebook

Serie C, tris dell’#Ascoli, vittorie esterne per #Livorno, Sambenedettese e #Ravenna Vai su X

Sassuolo, tris all'Udinese. A segno anche Laurienté, Grosso batte Runjaic - I neroverdi hanno sbloccato il risultato all'8' minuto con Laurienté e poi hanno raddoppiato al 12' con Kone. Scrive tuttosport.com

Il Sassuolo si rialza e cala il tris sull'Udinese. Laurienté-show, 1ª gioia per Kone e Iannoni - Il Sassuolo torna a vincere, si assicura il lunch match contro l'Udinese al termine di una prova convincente. Da tuttomercatoweb.com