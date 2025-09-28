Dopo poche giornate diverse panchine a rischio nel nostro massimo campionato, con le possibilità che si sono alzate parecchio Quattro giornate, ormai quasi cinque, con la Serie A che pian piano sta definendo le prime gerarchie. Vale a dire sorprese, conferme e grandi delusioni. Fino ad ora nessuno degli allenatori che hanno cominciato la stagione è stato già esonerato, ma sicuramente più di uno deve fare molta attenzione e le prossime 1-2 partite saranno decisive. Stefano Pioli (LaPresse) – calciomercato.it Se Napoli e Milan sono le conferme, le sorprese positive potrebbero essere in parte la Roma e il Como, insieme a Cremonese e Udinese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Serie A stravolta: subito due esoneri, salta anche un big