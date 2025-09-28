Serie A | Roma di misura pari a reti bianche nel derby toscano

Nelle gare delle 15 del turno di Serie A, i giallorossi battono il Verona e volano in alta classifica, mentre a Pisa lo 0-0 con la Fiorentina lascia entrambe senza vittorie. All’Olimpico la Roma ritrova il sorriso grazie ai gol di Dovbyk e Soulé, piegando un Verona generoso ma poco cinico. A Pisa, invece, il derby toscano contro la Fiorentina regala emozioni e tre gol annullati, ma il punteggio resta fermo sullo 0-0: nerazzurri e viola rimandano ancora l’appuntamento con il primo successo stagionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

