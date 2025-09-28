Serie A Pulisic trascina il Milan | 2-1 al Napoli e vetta agganciata

Il Milan si aggiudica il big match della quinta giornata di Serie A e iscrive il suo nome tra le candidate per lo Scudetto. A San Siro, i rossoneri superano 2-1 il Napoli di Antonio Conte, agganciando proprio i partenopei e la Roma (vittoriosa per 2-0 sul Verona nel pomeriggio) in vetta alla classifica del campionato a quota 12 punti. A trascinare la squadra di Massimiliano Allegri nel primo tempo è un super Christian Pulisic, autore dell’assist per l’1-0 di Saelemaekers al 3? e della rete del raddoppio al 31? su passaggio di Fofana. Al 57? Estupinan viene espulso per aver atterrato in area Di Lorenzo e De Bruyne trasforma il rigore che accorcia le distanze. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, Pulisic trascina il Milan: 2-1 al Napoli e vetta agganciata

