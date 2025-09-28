Serie A occhi puntati sul big match di giornata a San Siro tra Milan e Napoli
Serie A, le scelte ufficiali di Allegri e Conte per il posticipo serale della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli. L’attesa è terminata: San Siro accende i riflettori sul big match della quinta giornata di Serie A, con il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte pronti a darsi battaglia. Una sfida dal valore non solo simbolico ma anche di classifica, con due squadre che insieme all’ Inter e alla Juventus puntano dichiaratamente allo scudetto. Il tecnico rossonero si affida al suo consolidato 3-5-2, schema che privilegia equilibrio e copertura sugli esterni. In porta il leader Mike Maignan, mentre la retroguardia è composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: serie - occhi
Inter U23, i nerazzurri alla ricerca di rinforzi per la seconda squadra: occhi su quel talento della Serie B!
L’estate nei tuoi occhi 3, recensione: la serie diventa una guida su come essere giovani adulti
Location della serie L’estate nei tuoi occhi: dove è girato e come visitarle
E se vuoi avere sempre con te la serie classica di OCCHI DI GATTO, ecco i DVD! Disponibili entrambe le serie con il nostro link affiliazione SERIE 1: https://amzn.to/3KoIXaY SERIE 2: https://amzn.to/4gJvB53 - facebook.com Vai su Facebook
Occhi di Gatto ritorna: la nuova serie rivisitata su Disney+ - X Vai su X
Serie A: Juventus-Atalanta, continua la striscia di imbattibilità dei bianconeri, a 1.85 su Sisal - Atalanta, continua la striscia di imbattibilità dei bianconeri, a 1. Segnala agimeg.it
Serie A – Juventus – Atalanta, continua la striscia di imbattibilità dei bianconeri, a 1,85 su Sisal.it - Nel quinto turno di campionato, occhi puntati su Torino e Milano, dove andranno in scena i due big match di giornata, Juventus – Atalanta e Milan – Napoli. msn.com scrive