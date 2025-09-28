Serie A nuovo stop per la Fiorentina | 0-0 nel derby con il Pisa

La Fiorentina rimanda nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria del suo campionato. All’ Arena Garibaldi, i viola dividono la posta in palio con il Pisa nel derby, non andando oltre lo 0-0. Due gol annullati a Moise Kean per fuorigioco, mentre la squadra di casa aveva trovato la via della rete con Meister nella ripresa, annullata soltanto dall’intervento del Var. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, nuovo stop per la Fiorentina: 0-0 nel derby con il Pisa

In questa notizia si parla di: serie - nuovo

CdS – Gattuso in Serie D… ma è il cugino di Ringhio, il nuovo ct dell’Italia

Ufficiale, Pioli torna in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina

Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"

Nuova perdita a bilancio (-58), nuovo aumento di capitale (110), nuovo bond (150): l'allegra crociera della Juventus, più riverita che mai, nei mari della Serie A e i guai dell'ammiraglio Tudor ormai sempre più delegittimato Un miliardo di perdite dal 2018 a oggi Vai su X

Il nostro nuovo third kit farà il suo esordio in Serie A nella sfida di domani contro il Sassuolo Available at macron.com and the @macronstoreudine and @macronsportshubudine Link in bio Designed by @domenicooreficetm - facebook.com Vai su Facebook

Pisa-Fiorentina 0-0, Pioli frena ancora: rabbia nerazzurra per il gol annullato a Meister - In un derby sentitissimo le due squadre restano a secco di reti (e di vittorie). Lo riporta corriere.it

Fiorentina-Pisa: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il derby toscano in tv e streaming - Infatti, dopo più di 20 anni, Pisa e Fiorentina si sfideranno di nuovo nell'atteso derby toscano: i ... Segnala msn.com