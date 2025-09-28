Serie A Milan-Napoli 2-1 | un super Pulisic fa esplodere di gioia i rossoneri
Con due gol nel primo tempo di Saelemaekers e Pulisic, Milan-Napoli finisce 2-1 a San Siro nel posticipo della 5a giornata di Serie A e aggancia proprio gli azzurri e la Roma di Gasperini al comando della classifica con 12 punti. Quarta vittoria di fila per gli uomini di Allegri, al termine di una partita vibrante e chiusa anche in dieci per l’espulsione di Estupinan nella ripresa. Si interrompe dopo quattro successi, invece, la serie del Napoli di Conte a cui non basta un gol su rigore di De Bruyne per evitare il ko. Azzurri anche sfortunati nel finale per un incrocio dei pali colpito da Neres in pieno recupero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: serie - milan
Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa
Bologna-Milan 2-1 | Punti salienti | VINCITORE NDOYE SEALS BOLOGNA CONSIGLIO | Serie A 2024/25
Vlahovic lascia la Juve, ma resta in Serie A: battute Inter e Milan
Serie A. Il Milan resta in 10 ma vince 2-1 con il Napoli e raggiunge gli azzurri in testa alla classifica, insieme alla Roma https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quinta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-na - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, in campo Milan-Napoli. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/09/26/serie-a-in-campo-domenica-alle-2045-milan-napoli_742b2701-47df-4d4d-a886-7dd638dd92a2.html… - X Vai su X
Serie A: Milan-Napoli 2-1 - Nel primo tempo il Milan trova la rete dopo nemmeno 3' grazie a una bell'azione di Pulisic che serve a Saelemaekers un ... Scrive ansa.it
Il Milan in 10 resiste alla rimonta del Napoli e vince 2-1 grazie ad un grande Pulisic - Dopo un primo tempo dominato dalle reti di Saelemaekers e Pulisic, il Milan rimane in 10 dopo l'espulsione di Estupinan al 53'. Come scrive msn.com