Serie A Milan-Napoli 2-1 | un super Pulisic fa esplodere di gioia i rossoneri

Lapresse.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Con due gol nel primo tempo di Saelemaekers e Pulisic, Milan-Napoli finisce 2-1 a San Siro nel posticipo della 5a giornata di Serie A e aggancia proprio gli azzurri e la Roma di Gasperini al comando della classifica con 12 punti. Quarta vittoria di fila per gli uomini di Allegri, al termine di una partita vibrante e chiusa anche in dieci per l’espulsione di Estupinan nella ripresa. Si interrompe dopo quattro successi, invece, la serie del Napoli di Conte a cui non basta un gol su rigore di De Bruyne per evitare il ko. Azzurri anche sfortunati nel finale per un incrocio dei pali colpito da Neres in pieno recupero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

