Serie A Lecce-Bologna 2-2 | il primo gol di Camarda vale il pari nel recupero
Lecce-Bologna hanno pareggiato per 2-2, nel posticipo della 5a giornata di Serie A. Ma è la serata di Camarda. Un risultato che consente agli emiliani di salire a quota 7 punti in classifica, mentre i salentini si portano a quota 2 evitando però un altro ko che avrebbe messo a rischio la panchina di Di Francesco. Partita equilibrata e ricca di emozioni, con Italiano che cambia più di metà formazione visto l’impegno infrasettimanale in Europa League. In avvio meglio i padroni di casa, che passano in vantaggio in modo fortunoso al 13? con Coulibaly dopo un miracolo di Skorupski su Pierotti. I salentini vanno poi vicini anche al raddoppio con una conclusione di Tete Morente deviata sulla traversa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
