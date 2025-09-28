Serie A Camarda entra nella storia | primo gol in Serie A e pareggio tra Lecce Bologna
Serie A, termina sul risultato di 2-2 il match Lecce Bologna: Francesco Camarda segna la sua prima rete nel massimo campionato italiano. Al Via del Mare va in scena una partita ricca di emozioni tra Lecce e Bologna, valida per la quinta giornata di Serie A. Il match termina 2-2 e porta con sé un momento storico: Francesco Camarda, classe 2008, realizza la sua prima rete nel campionato dell’ Inter, salvando i salentini da una sconfitta che sembrava ormai certa. I padroni di casa partono forte e trovano il vantaggio con Coulibaly, ma il Bologna reagisce subito con carattere. La squadra di Thiago Motta ribalta infatti il risultato grazie al rigore trasformato da Riccardo Orsolini e al gol del danese Andreas Odgaard, che sembrava poter indirizzare definitivamente la gara in favore dei felsinei. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: serie - camarda
Camarda, pensiero stupendo: "Ho scelto il Lecce perché qui avrò la possibilità di affermarmi in serie A"
Pio, Camarda &Co.: povera e brutta, che almeno questa Serie A sia un po’ più giovane
Lecce-Bologna 2-2 grazie al primo gol in serie A di Camarda nel recupero Calcio serie A
Primo gol in Serie A per #Camarda: “Dedica? A #Florenzi. Glielo avevo promesso” - X Vai su X
CAMARDA ha segnato il suo PRIMO goal in Serie A La dedica è per Florenzi: "Gliel'avevo promesso" - facebook.com Vai su Facebook
Lecce-Bologna 2-2: Camarda entra nella storia al Via del Mare - 2 col Bologna al 94’ grazie al primo gol in A del 16enne Camarda, nuovo marcatore più giovane della storia del club. Secondo trmtv.it
Camarda segna il suo primo gol in Serie A a 17 anni: salva il Lecce col Bologna a tempo scaduto - 2 al 94' che evita ai salentini la quarta sconfitta in cinque gare: è il suo primo gol in Serie A ... Da fanpage.it