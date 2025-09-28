Serie A Camarda entra nella storia | primo gol in Serie A e pareggio tra Lecce Bologna

Serie A, termina sul risultato di 2-2 il match Lecce Bologna: Francesco Camarda segna la sua prima rete nel massimo campionato italiano. Al Via del Mare va in scena una partita ricca di emozioni tra Lecce e Bologna, valida per la quinta giornata di Serie A. Il match termina 2-2 e porta con sé un momento storico: Francesco Camarda, classe 2008, realizza la sua prima rete nel campionato dell’ Inter, salvando i salentini da una sconfitta che sembrava ormai certa. I padroni di casa partono forte e trovano il vantaggio con Coulibaly, ma il Bologna reagisce subito con carattere. La squadra di Thiago Motta ribalta infatti il risultato grazie al rigore trasformato da Riccardo Orsolini e al gol del danese Andreas Odgaard, che sembrava poter indirizzare definitivamente la gara in favore dei felsinei. 🔗 Leggi su Internews24.com

