Serie A 5ª giornata – orari dove vederla DAZN Sky e probabili | oggi 28 settembre 5 gare stasera Milan?Napoli

Guida completa alla domenica del 28 settembre e ai posticipi: palinsesto TVstreaming ufficiale e probabili XI aggiornate dalle fonti. Sabato ha scaldato i motori: Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2. La 5ª giornata adesso si decide tra oggi e domani. Si riparte oggi, domenica 28 settembre. Apre Sassuolo-Udinese alle 12:30 su DAZN. Nel pomeriggio, doppio . L'articolo Serie A, 5ª giornata – orari, dove vederla (DAZNSky) e probabili: oggi 28 settembre 5 gare, stasera Milan?Napoli è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

