Serie A 5° turno | Milan-Napoli 2-1
22.48 Il Milan batte il Napoli e lo raggiunge in vetta con la Roma. Al 'Meazza' drammatico 2-1 per i rossoneri. Avvio lampo rossonero:Pulisic scende e centra per Saelemakers che sul secondo palo insacca (3'). Reazione Napoli:Maignan respinge su Gutierrez e poi su McTominay. Fofana spreca il raddoppio, ma non Pulisic, servito dal francese (31', deviazione di Juan Jesus). Maignan esce su Di Lorenzo. Ripresa.Maignan respinge zuccata di McTominay, Estupinian trattiene Di Lorenzo (rosso col Var), De Bruyne trasforma il rigore (60'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Prossimo turno Serie A 2025/2026
