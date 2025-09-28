Serie A 5° turno | Lecce-Bologna 2-2

20.02 Divisione della posta al 'Via del Mare' E' 2-2 tra Lecce e Bologna. Rossoblù a 7 punti,salentini ultimi con altri a 2. Il rossoblù Rowe impegna Falcone. Però passa il Lecce.Skorupski vola sulla testata di Pierotti, ripallo e zampata di Coulibaly (13'). Raddoppio sfiorato su botta di Morente corretta sulla traversa da Lucumì. Kouassi atterra Dallinga, Orsolini trasforma il rigore (46' pt). Coulibaly colpisce il palo, Skorupski chiude Gallo. Odgaard segna appena entrato (71').Palo del Lecce di Pierotti. Camarda di testa pareggia al 94'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Prossimo turno Serie A 2025/2026

TURNO INFRASETTIMANALE DI SERIE D! Domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 15 a San Casciano si gioca Scandicci-Siena! I Blues vengono dalla sfortunata sconfitta di Prato, ma avevano vinto la precedente sfida casalinga contro il Terranuo - facebook.com Vai su Facebook

Al via il primo turno infrasettimanale della stagione valido per la 6^ Giornata di $SerieCSkyWifi Ecco i risultati delle prime partite! Classifiche: lega-pro.com/campionato/cla… - X Vai su X

Serie A 2025-26 (5° turno) Lecce-Bologna: presentazione e formazioni ufficiali - La domenica calcistica di Serie A proporrà alle ore 18:00 allo stadio “Ettore Giardiniero- Riporta datasport.it

Lecce, è un momento negativo. Ora però serve una reazione: col Bologna bisognerà tornare a fare punti - Sono gli ingredienti che in questo momento occorrono al Lecce per cominciare a correre e riscattare un avvio di stagione maledettamente complicato, ... Scrive quotidianodipuglia.it