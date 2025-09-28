Serie A 5° turno | Lecce-Bologna 2-2

Servizitelevideo.rai.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.02 Divisione della posta al 'Via del Mare' E' 2-2 tra Lecce e Bologna. Rossoblù a 7 punti,salentini ultimi con altri a 2. Il rossoblù Rowe impegna Falcone. Però passa il Lecce.Skorupski vola sulla testata di Pierotti, ripallo e zampata di Coulibaly (13'). Raddoppio sfiorato su botta di Morente corretta sulla traversa da Lucumì. Kouassi atterra Dallinga, Orsolini trasforma il rigore (46' pt). Coulibaly colpisce il palo, Skorupski chiude Gallo. Odgaard segna appena entrato (71').Palo del Lecce di Pierotti. Camarda di testa pareggia al 94'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - turno

Prossimo turno Serie A 2025/2026

Prossimo turno Serie A 2025/2026

The Pitt, la serie che racconta un turno da 15 ore all'interno del Pronto Soccorso arriva in Italia: quando e dove vederla

Serie A 2025-26 (5° turno) Lecce-Bologna: presentazione e formazioni ufficiali - La domenica calcistica di Serie A proporrà alle ore 18:00 allo stadio “Ettore Giardiniero- Riporta datasport.it

serie 5176 turno lecceLecce, è un momento negativo. Ora però serve una reazione: col Bologna bisognerà tornare a fare punti - Sono gli ingredienti che in questo momento occorrono al Lecce per cominciare a correre e riscattare un avvio di stagione maledettamente complicato, ... Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Serie 5176 Turno Lecce