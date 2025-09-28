Sergio Bonelli Editore presenta SENZANIMA FAME ARTIST EDITION

Sergio Bonelli Editore celebra il successo della serie  SENZANIMA  con un’imperdibile serie da collezione: l’edizione in bianco e nero arricchita da contenuti extra e dalle sceneggiature originali. Il volume in questa versione  Artist Edition  arriverà in libreria e in fumetteria a partire dal  prossimo 3 ottobre.  Una vicenda tesa, cruda e sanguinaria, che pone il giovane Dragonero di fronte alla disumana realtà dei saccheggi e delle razzie che accompagnano i movimenti di un esercito. Ian dovrà fare i conti con la propria coscienza, mentre intorno a lui il mondo sembra avvampare in una fiamma d’odio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

