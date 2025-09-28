Serena lancia l’allarme dopo Juve Atalanta | Nel primo tempo la Juve ha fatto un’ottima gara ma… Il commento dell’ex giocatore

Serena lancia l’allarme, il commento dell’ex bomber: promossa la scelta di Openda per mettere in difficoltà la marcatura a uomo di Juric, ma.. Una scelta tattica intelligente, un’idea interessante, ma che non si è concretizzata in campo. È questa la lucida analisi dell’ex attaccante  Aldo Serena, che dagli studi di  Sky Sport  ha commentato il pareggio tra  Juventus  e  Atalanta, soffermandosi in particolare sulla mossa a sorpresa di  Igor Tudor: l’impiego dal primo minuto di  Loïs Openda. Juve Atalanta: l’analisi tattica di Aldo Serena. Secondo  Serena, la decisione di schierare il belga come prima punta era la mossa giusta per mettere in difficoltà il sistema di marcatura a uomo di  Ivan Juric. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

