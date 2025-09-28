Serena applaude | Inter con personalità sta trovando un’idea diversa da Inzaghi Ho visto un Barella diverso e Pio Esposito è questo tipo di attaccante

L’ex attaccante dell’Inter, Aldo Serena, si è espresso così sulla vittoria ottenuta ieri dai nerazzurri di Chivu contro il Cagliari. Negli studi di Sky Sport, Aldo Serena, ex attaccante che ha vestito anche la maglia dell’ Inter, ha commentato la vittoria dei nerazzurri per 2-0 sul Cagliari nel quinto turno di Serie A. L’ex centravanti ha sottolineato come la squadra di Cristian Chivu abbia mostrato personalità, pressing più attento e un assetto compatto, nonostante un momento di difficoltà nel secondo tempo in cui i rossoblù hanno creato pericoli. Serena ha evidenziato in particolare l’organizzazione del centrocampo, con reparti più corti che hanno favorito la manovra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serena applaude: «Inter con personalità, sta trovando un’idea diversa da Inzaghi. Ho visto un Barella diverso e Pio Esposito è questo tipo di attaccante»

In questa notizia si parla di: serena - applaude

#CANOADISCESA L’Italia chiude in bellezza i Mondiali di discesa sprint a Ceské Budejovice conquistando due splendide medaglie nella giornata conclusiva! Mathilde Serena Rosa firma l’argento nel K1 femminile, con una prestazione da applausi che - facebook.com Vai su Facebook

Aldo Serena: «Inter e Milan hanno fatto un mercato mediocre, Vardy alla Cremonese spero non sia solo pubblicità. Donnarumma? Ho cambiato opinione su Luis Enrique» - Non siamo più un torneo di riferimento come qualche anno fa. milano.corriere.it scrive

Serena: "L'Inter non punta su Pio Esposito. Messi al Como? Sarebbe una nota stonata" - Aldo Serena, tra le tante squadre in cui ha giocato, ha vestito anche la maglia del Como, ora protagonista sul mercato. Scrive tuttomercatoweb.com