Al “Buon Riposo“ oggi alle 15 va in scena il remake dell’ultima finale playoff del girone E di Serie D. L’Orvietana rievoca gran bei ricordi al Seravezza che poco più di quattro mesi fa (era il 18 maggio) batteva i biancorossi umbri 4-1 e toccava il punto più alto in assoluto della propria storia calcistica. Allora era il Seravezza di Brando. e il talentuoso Fabri giocava, da avversario, nell’Orvietana. I marcatori verdazzurri furono Coly, Stabile, Sava e Benedetti. che oggi giocano tutti con altre maglie. Allo stadio di Pozzi in campionato (regular season) invece l’Orvietana ci vinse 2-1 (dopo aver perso l’andata 4-3 ad Orvieto) nella scorsa stagione e l’inutile gol versiliese lo segnò Luca Mosti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seravezza con l’Orvietana. Remake della finale playoff