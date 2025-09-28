Senza patente scappa ai controlli a bordo di un camper rubato in Germania

Su un camper rubato in Germania ha provato a sfuggire al controllo ma è stato raggiunto e bloccato. È successo all'Alessandrino, il conducente era senza patente.Sul camper rubatoSono stati gli agenti del V gruppo Casilino a individuare un camper Citroen con targa tedesca che procedeva in modo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

