Sensi Inter l’ex centrocampista nerazzurro riparte da Cipro | ecco quale sarà la sua prossima destinazione
Sensi Inter, il centrocampista pronto per il trasferimento, l’ex Monza pronto per svolgere le visite mediche per il nuovo Club. Nuova avventura alle porte per Stefano Sensi, centrocampista classe 1995, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il Monza. L’ex numero 12 dell’ Inter, arrivato in nerazzurro nel 2019 dal Sassuolo e rimasto più volte penalizzato dagli infortuni, ha deciso di rimettersi in gioco all’estero. Il giocatore, reduce da stagioni difficili caratterizzate da una condizione fisica precaria che ne ha limitato il rendimento, è atterrato ieri a Larnaca per completare l’accordo con l’ Anorthosis Famagosta, club cipriota che ha visto in lui un rinforzo d’esperienza per il proprio centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: sensi - inter
Sensi si racconta: «All’Inter tanti problemi. Inzaghi? Non sono uno che cerca lo scontro, in quel centrocampo…»
Sensi: «All’Inter ho vissuto momenti difficili. Ora sto bene»
#Sensi pronto ad una nuova avventura: l'ex #Inter è a Cipro, pronto a sposare l'#Anorthosis - X Vai su X
Stefano Sensi, da Iniesta marchigiano a quel maledetto Inter-Juventus. Oggi è svincolato ma chi lo prende fa un affare Leggi qui https://l-nk.it/jgiaX1 - facebook.com Vai su Facebook
Inter, UFFICIALE: risentimento muscolare per Sensi - Le parole di Antonio Conte sullo stato di salute di Stefano Sensi sono state immediatamente smentite dall'Inter che ha pubblicato sul proprio sito web il report degli esami medici approfonditi a cui ... Secondo calciomercato.com
UFFICIALE - L'Inter e Sensi si salutano: "Due volte campione d’Italia" - Nel giorno dei saluti, il club nerazzurro ringrazia e congeda anche il centrocampista marchigiano dopo la scadenza del contratto. Segnala calciomercato.com