Sensi Inter l’ex centrocampista nerazzurro riparte da Cipro | ecco quale sarà la sua prossima destinazione

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sensi Inter, il centrocampista pronto per il trasferimento, l’ex Monza pronto per svolgere le visite mediche per il nuovo Club. Nuova avventura alle porte per Stefano Sensi, centrocampista classe 1995, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il Monza. L’ex numero 12 dell’ Inter, arrivato in nerazzurro nel 2019 dal Sassuolo e rimasto più volte penalizzato dagli infortuni, ha deciso di rimettersi in gioco all’estero. Il giocatore, reduce da stagioni difficili caratterizzate da una condizione fisica precaria che ne ha limitato il rendimento, è atterrato ieri a Larnaca per completare l’accordo con l’ Anorthosis Famagosta, club cipriota che ha visto in lui un rinforzo d’esperienza per il proprio centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

