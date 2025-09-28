Senegalese arrestato muore in carcere Santa Maria Capua Vetere | Vogliamo la verità

La Procura dispone l’autopsia: da chiarire le cause del decesso del 35enne nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’avvocato: “Vogliamo sapere se i farmaci somministrati fossero compatibili”. Amici e associazioni chiedono verità. È morto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 35enne senegalese Sylla Mamadou, arrestato appena giovedì scorso dalla Polizia di . 🔗 Leggi su 2anews.it

Senegalese arrestato, muore nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: «Vogliamo la verità»

senegalese arrestato muore carcereSenegalese arrestato muore in cella, è giallo: «Vogliamo la verità» - È giallo sulla morte nel carcere di Santa Maria Capua del 35enne senegalese Sylla Mamadou, arrestato giovedì scorso dalla Polizia con le accuse di rapina, lesioni e resistenza ... Come scrive ilmattino.it

Senegalese arrestato muore in cella. Attivisti e associazioni per i diritti umani chiedono verità - Giallo alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere per la morte di Sylla Mamadou, 35enne senegalese, deceduto in cella dopo il suo arresto avvenuto giovedì scorso. Segnala casertaweb.com

