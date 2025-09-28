Senegalese arrestato e morto in carcere | una marcia per Sylla Mamadou Khadialy

Casertanews.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Verità e giustizia per Sylla Mamadou Khadialy!”. E’ il ‘grido’ degli organizzatori del presidio pubblico che si terrà martedì 30 settembre alle 17,30. I manifestanti si raduneranno inPiazza Dante, per poi proseguire in Piazza della Prefettura. “Scendiamo in piazza per Sylla, morto venerdì 26. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: senegalese - arrestato

Genova, 18enne portata in hotel e drogata: arrestato senegalese

Milano, 35enne senegalese arrestato per violenza sessuale su due ragazze, ritrovate nella sua casa cocaina e droga dello stupro

Senegalese arrestato, muore nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: «Vogliamo la verità»

senegalese arrestato morto carcereSenegalese arrestato muore in cella, è giallo: «Vogliamo la verità» - È giallo sulla morte nel carcere di Santa Maria Capua del 35enne senegalese Sylla Mamadou, arrestato giovedì scorso dalla Polizia con le accuse di rapina, lesioni e resistenza ... Segnala ilmattino.it

senegalese arrestato morto carcereSenegalese arrestato muore in carcere Santa Maria Capua Vetere: “Vogliamo la verità” - La Procura dispone l’autopsia: da chiarire le cause del decesso del 35enne nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ... Segnala 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Senegalese Arrestato Morto Carcere